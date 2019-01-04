محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجرائم العدوان صنعاء - سبأ:

أقيمت عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد المشاركون في والوقفات، استمرار الصمود والتحرك لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. منوهين بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره منذ ما يقارب أربع سنوات لمواجهة جحافل الغزاة والمحتلين.



وأوضحوا أن الشعب اليمني لن يفرط في دماء الشهداء، وسيظل على عهدهم سائرا حتى تحقيق النصر المؤزر .



ودعت بيانات صادرة عن الوقفات رجال اليمن الأحرار رفد الجبهات والالتحاق بجبهات العزة والكرامة للدفاع عن الوطن الأرض والعرض .



وأكدت البيانات أهمية إيلاء الجميع أسر الشهداء والجرحى والأسرى الاهتمام والرعاية والعمل على تعزيز التكافل الاجتماعي وبذل المعروف للفقراء والمحتاجين.



وأشادت البيانات بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية والقضائية في عمليات الضبط والمحاكمة للمجرمين وتنفيذ أحكام الله، ومنها ما حصل مع قاتل الطفلة آلاء في محافظة إب وما يمثله من ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

سبأ [04/يناير/2019]سبأ