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آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 05:21:44م
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  رياضة
نادي توتنهام يمدد عقد مدافعه البلجيكي
[04/يناير/2019]
لندن – سبأ :

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه توبي ألدرفيريلد حتى يونيو 2020.


وذكر توتنهام في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي أن النادي فعل بند تجديد عقد مدافعه البلجيكي ويمدد اللاعب البالغ 29 عاما لعام إضافي.

وينتهي العقد الحالي لألدرفيريلد مع نهاية الموسم ما يعني أنه يمكنه الرحيل عن النادي مجانا مع نهاية الموسم.

وشارك ألدرفيريلد في 135 مباراة مع توتنهام في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق قادما من أتليتيكو مدريد الإسباني في 2015 مقابل نحو 14.44 مليون دولار.

سبأ
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