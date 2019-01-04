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آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 05:21:44م
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إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني بمستشفى الدرة بجحانة
[04/يناير/2019]
صنعاء - سبأ:



أجريت بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة محافظة صنعاء عملية استئصال ورم سرطاني لطفلة عمرها عامين.


وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية كانت استكشافيه لتجويف البطن من الأسفل في المنطقة العصعصية حيث كان الورم ممتد يضغط على المثانة.

وأشار إلى أن العملية التي أجراها فريق طبي برئاسة أستاذ الجراحة العامة الدكتور عبده شمسان والتي تع الأولى من نوعها في المستشفى تكللت بالنجاح.

ولفت إلى ما يمثله إجراء عمليات كبرى من هذا النوع من خطوة متقدمة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .. مثمنا جهود ودعم قيادتي المحافظة ومكتب الصحة للمستشفى.

سبأ
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