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وزير الأشغال يتفقد طريق مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء
[04/يناير/2019]
صنعاء - سبأ:



تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ووكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، الأضرار التي خلفتها السيول في طريق الحتارش - بني حشيش بصنعاء.




واطلع وزير الأشغال ومرافقاه على احتياجات مديرية بني حشيش من مشاريع وأعمال شق وصيانة وإعادة تأهيل الطرق.

واستمع الوزير ورئيس الصندوق من وكيل أول المحافظة ومدير مديرية بني حشيش محمد القاضي إلى شرح عن معاناة المواطنين جراء تهالك الطريق الرئيس للمديرية في أكثر من منطقة جراء السيول وتهالك الطبقة الاسفلتية.

وأكد عاصم والقاضي أهمية الإسراع في إنشاء عبارات لتصريف مياه السيول في الوديان الرئيسية والمناطق الأكثر تضررا على امتداد الطريق ابتداء من منطقة الحتارش وحتى منطقة الشرفة بالمديرية.

من جانبه أكد وزير الأشغال الحرص على إعادة تأهيل الطريق الرئيس لمديرية بني حشيش وصيانة وترميم الأجزاء المتهالكة بما في ذلك إنشاء عبارات وجدران لحماية الطريق من مياه السيول المتدفقة من الوديان والشعاب.

وأشاد الوزير غالب مطلق، بالأدوار البطولية التي يسطرها أبناء مديرية بني حشيش في مواجهة العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات البطولة.

وأشار إلى أن المديرية كانت ولاتزال السباقة في رفد الجبهات بالرجال والقوافل الغذائية والمنتجات الزراعية.. لافتا إلى أن التاريخ لن ينسى تلك المواقف المشرفة للقبائل اليمنية التي ساهمت بقوة في صناعة النصر المؤزر للوطن.

فيما أكد المهندس أنيس السماوي الاهتمام بصيانة وترميم الطريق الرابط بين مديرية بني حشيش والعاصمة صنعاء كأولوية قصوى للحفاظ على ما تبقى منها وبما يسهم في خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسة العامة للطرق والجسور على ضم جميع الطرق الاسفلتية في المديرية إلى الصيانة الروتينية وإدراجها في إطار شبكة الطرق التي يشملها هذا النوع من الأعمال بما يضمن ديمومتها وجاهزيتها لتسهيل حركة السير من وإلى المديرية.

رافقهم خلال الزيارة مدير المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس شوقي القيلي.

سبأ
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