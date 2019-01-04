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السلطات السورية تعلن العثور على أسلحة وذخيرة أمريكية في ريف حمص الشمالي
[04/يناير/2019]
دمشق – سبأ :



أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عثور الجيش على كميات من الأسلحة والذخيرة الامريكية في محيط قرية تلدهب بريف حمص الشمالي.


وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن الجهات المختصة وخلال استكمال تمشيط المناطق التي أعاد إليها الجيش الأمن في ريف حمص الشمالي ضبطت كميات من الذخيرة المتنوعة وصواريخ تاو أمريكية الصنع من مخلفات التنظيمات الارهابية كانت مخبأة في الأراضي الزراعية التابعة لقرية تلدهب في منطقة الحولة".

واشارت الوكالة الى ان الجيش يواصل عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد تطهيرها من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين وتأمينها بالكامل .

واضافت ان الجيش عثر في الثاني من الشهر الماضي في قرية كفرلاها على قذائف (ار بي جي) وحشوات قذائف وعدد من البنادق الحربية الالية ومناظيرها ورشاش (بي كي سي) إضافة إلى ذخائر متنوعة.

سبأ
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