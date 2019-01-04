انسحاب الروسية شارابوفا من ربع نهائي بطولة شنزين الصينية

بكين – سبأ :

انسحبت الروسية ماريا شارابوفا من المباراة التي جمعتها اليوم مع البيلاروسية أرينا سابالينكا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة شنزين الصينية بسبب الإصابة في فخذها الأيسر.



وكانت النتيجة تشير عند انسحاب شارابوفا إلى تقدم سابالينكا بنتيجة 6-1 و4-2.



وتأمل شارابوفا ألا تؤثر هذه الإصابة على مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد، والتي تقام في مدينة ملبورن بين 14 و27 يناير المقبل.



وتواجه سابالينكا في نصف النهائي الفائزة من مباراة اللاعبة الرومانية مونيكا نيكوليسكو والصينية وانغ يافان.

[04/يناير/2019]سبأ