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آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 03:46:04م
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الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم
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  اقتصاد
الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم
[04/يناير/2019]
لندن – سبأ :



بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق اليوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار.


وارتفع الذهب بنحو 0.2 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.21 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.

وزاد الذهب 0.2 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1297.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 15.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين نحو 0.7 بالمائة مسجلا 803.50 دولار للأوقية.

سبأ
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