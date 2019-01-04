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آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 03:46:04م
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مناقشة الترتيبات لإحياء ذكرى الشهيد في شبام بالمحويت
[04/يناير/2019]
المحويت - سبأ:

ناقش لقاء موسع بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم الترتيبات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد.


واستعرض اللقاء الذي ضم مسئولو المديرية الجوانب المتصلة بتجهيز معرض لصور الشهداء وإقامة فعاليات أسبوعية بما يليق بتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامه أراضيه.

وأكد وكيل المحافظة حسين عركاض على ضرورة إحياء الذكرى السنوية للشهيد عرفانا بدورهم وما سطروه من ملاحم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

فيما أشار مدير عام المديرية ناشر حامس قبول، إلى أهمية استغلال هذه الذكرى لمواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال.

سبأ
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