مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة بأكثر من ألف و 600 عملية قنص في ديسمبر [04/يناير/2019] صنعاء - سبأ :

نفذت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية أكثر من ألف و600 عملية قنص استهدفت المئات من الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات خلال شهر ديسمبر الماضي.



وأوضح مصدر في وحدة القناصة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوحدة نفذت ألفاً و 688 عملية قنص ، مؤكداً مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة في تلك العمليات بينهم 67 جندياً وضابطاً سعودياً و 11 سودانياً وضابط كويتي.



وأشار المصدر إلى تدمير وإعطاب مدرعة واحدة و 19 آلية و 12 رشاش ودراجتين ناريتين وطائرة استطلاعية واحدة بعمليات لوحدة القناصة في مختلف الجبهات خلال الشهر الماضي.



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