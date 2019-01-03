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آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 11:51:04ص
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جيش العدو ومرتزقته يتجرعون هزائم مريرة وخسائر في صفوفه وعتاده
[04/يناير/2019] محافظات - سبأ :
تجرع جيش العدو السعودي ومرتزقته هزائم مريرة وتعرض لخسائر كبيرة في صفوفه وعتاده على أيدي الجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا عملية تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مربع الحماد في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة في الحماد ومصرع من كانوا على متنها.

وذكر المصدر أنه تم إفشال عملية تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه تويلق في جيزان وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي مواقع المرتزقة شرق الدود محققاً إصابات مباشرة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من جنود العدو السعودي في قصف مدفعي على معسكر مستحدث لهم شرق الخوبة، واستهدفت قذائف المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في موقع السودة محققة ضربات مسددة.

وقال المصدر إنه تم كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم صد زحف للجيش السعودي ومرتزقته غرب مجازة وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في الجريبات بجبهة ناطع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى تدمير ثلاث آليات للمرتزقة في صبرين والعفبة والخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع من كانوا على متنها ، وأسر أحد المرتزقة في صبرين.

ولفت المصدر إلى سيطرة الجيش واللجان الشعبية على عدة مواقع للمرتزقة خلال عملية هجومية في الخليفين بمديرية خب والشعف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم إفشال محاولة زحف للعدو لاستعادة تلك المواقع حيث تم استهدافهم ولاذوا بالفرار.

وفي محافظة حجة دمرت وحدة الهندسة آليتين محملتين بالمرتزقة في حيران وسقوط من عليهما بين قتيل وجريح، فيما دكت المدفعية تجمعات وتحصينات للمرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ
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