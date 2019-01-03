محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السبت القادم..حملة إعلامية شعبية لرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي صنعاء - سبأ :

دعت اللجنة المنظمة لكسر الحصار عن اليمن، أحرار العالم إلى التفاعل مع الحملة الإعلامية الشعبية لرفع الحصار الشامل على اليمن بشكل عام ومطار صنعاء الدولي بصورة خاصة التي ستنطلق السبت القادم.



وأكدت اللجنة المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على أهمية التفاعل والمشاركة في الحملة الإعلامية الطوعية الإنسانية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الشعبية تهدف إلى إيصال مظلومية ومعاناة أبناء اليمن جراء الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي واستمرار إغلاقه أمام الرحلات المدنية .



وقالت اللجنة "نسعى من خلال الحملة الشعبية إلى إنقاذ أرواح المرضى وإيصال الدواء وعودة العالقين إلى وطنهم".. داعية إلى المشاركة الفاعلة في حملة التغريدات التي ستنطلق الساعة الثامنة مساء السبت الموافق 5 يناير 2019م عبر هاشتاق :#EndYemenSiege





سبـأ [03/يناير/2019]سبـأ