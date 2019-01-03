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آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 09:22:37م
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مستشفى الأمل بالحديدة يخصص إيراد يوم من رسوم المعاينة لمركز علاج الأورام
[03/يناير/2019]
الحديدة - سبأ :

خصصت إدارة مستشفى الأمل العربي بمحافظة الحديدة إيراد يوم من رسوم المعاينة بالمستشفى، دعما لمركز الأمل لعلاج الأورام بهيئة مستشفى الثورة.

وأشاد مدير مركز الأمل لعلاج الأورام الدكتور ياسر نور بمبادرة مستشفى الأمل في دعم المركز وتفاعله مع حملة " سأبدأ عامي بخير" التي تنفذها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لدعم مرضى السرطان بمركز الأمل، الذين يعانون ظروفا صعبة.

ودعا كافة المستشفيات الخاصة ورجال الأعمال إلى تقديم الدعم والمساعدة للمركز الذي يتردد عليه من ٦٠ إلى ٨٠ حالة يوميا معظمها من الأسر الأشد فقرا.

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