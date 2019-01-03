محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمنية تعز تناقش الأوضاع الأمنية في المحافظة والمديريات تعز - سبأ :

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ أمين البحر، الأوضاع الأمنية في المحافظة والمديريات.



وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير أمن تعز العميد عبد الخالق الجنيد وقادة الأجهزة الأمنية ومدراء المديريات ومدراء الأمن بالمديريات، إلى آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بما يعزز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



واستعرض الاجتماع، مستوى أداء الأجهزة الأمنية والإجراءات الكفيلة بتعزيز جهود الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.



وفي الاجتماع أكد المحافظ البحر أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية وتفعيل مهام فروع الأجهزة التنفيذية بالمديريات.



وشدد على ضرورة تلمس احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات وتخفيف معاناتهم، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار والعمل بمسؤولية لترسيخ العدالة في أوساط المجتمع.



كما أكد محافظ تعز أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف واستمرار الصمود لمواجهة العدوان ومرتزقته ورفد الجبهات بالمال والرجال وتعميق الشراكة مع الشخصيات الاجتماعية في المديريات والاهتمام بأوضاع المواطنين في المديريات .



وأوضح أن الجميع سيخضع للمتابعة والتقييم في الأداء والعمل .. وقال" لن نتهاون مع المقصرين في واجباتهم ".



ونوه بالانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في الجبهات للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وطرد الغزاة والمحتلين .



أثري الاجتماع بالعديد من النقاشات القيمة والهادفة.







سبـأ [03/يناير/2019]سبـأ