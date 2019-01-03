مصرع 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان خلال يومين

كابول- سبأ:



لقي ما لا يقل عن 17 من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم في هجمات لجماعة طالبان استهدفت مناطق في 2 من أقاليم أفغانستان خلال الـ48 ساعة الماضية.



ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولون أفغان اليوم الخميس، القول: "لقي 11 من العناصر الأمنية، على الأقل، حتفهم في هجومين منفصلين لطالبان استهدفا نقطة، وقافلة أمنيتين، على أطراف مدينة (بل خمري) عاصمة إقليم (بغلان)، أمس الأربعاء".



وفي إقليم (قندهار)، قتل 6 من جنود الجيش الأفغاني، على الأقل، وأصيب 7 آخرون في هجمات لمسلحي طالبان استهدفت قاعدة عسكرية ونقطة تفتيش قريبة مساء أول أمس الثلاثاء.



وقال عضو المجلس المحلي بالإقليم أحمد شاه خان: إن المسلحين تمكنوا من حفر نفق تحت الأرض إلى داخل القاعدة.

[03/يناير/2019]سبأ