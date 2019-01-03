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تحذير أمريكي لإيران من إطلاق صواريخ للفضاء ومن أنشطة الصواريخ الباليستية
[03/يناير/2019]
واشنطن- سبأ:

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية إيران من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبتها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.


وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له اليوم الخميس: "لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

وأضاف "ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

سبأ
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