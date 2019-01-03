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آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 07:12:30م
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مناقشة إجراءات توفير المشتقات النفطية بتعز
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مناقشة إجراءات توفير المشتقات النفطية بتعز
[03/يناير/2019]
تعز-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد هزاع الحسيني الإجراءات والضوابط الكفيلة بتوفير مادتي البترول والديزل .


واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادة فرع شركة النفط ووكلاء الشركة، الصعوبات التي تعترض توفير المشتقات النفطية للمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين، وسبل معالجتها.

وفي الاجتماع شدد الوكيل الحسيني على أهمية مضاعفة الجهود لتوفير المشتقات النفطية للمحافظة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد أهمية اضطلاع الأجهزة المختصة بدورها في مكافحة التهريب وضبط المتلاعبين بالتسعيرة المحددة .. لافتا إلى استمرار الرقابة والمتابعة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

سبأ
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