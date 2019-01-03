وزارة الدفاع الروسية تحصي خسائر الجماعات الإرهابية في سوريا خلال 2018 أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال العام المنصرم القضاء على أكثر من 23 ألف مسلح من منتمي الجماعات الإرهابية والتشكيلات المسلحة اللاشرعية في سوريا.