انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع هبوط أسهم التكنولوجيا

نيويورك- سبأ:



انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد تحذير نادر بشأن المبيعات من شركة (أبل) أجج المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تآكل أرباح الشركات أكثر من المتوقع.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 169.85 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 23176.39 نقطة.



وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.11 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 2491.92 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 81.16 نقطة أو 1.22 في المائة إلى 6584.77 نقطة.

[03/يناير/2019]سبأ