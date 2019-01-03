محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب السلم والتنمية يدعو لمساندة ثورة الشعب السوداني صنعاء-سبأ:

دعا حزب السلم والتنمية إلى مساندة ثورة الشعب السوداني حتى تحقيق مطالبه المشروعة.



وأشاد حزب السلم في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بانتفاضة الشعب السوداني وحراكه الثوري في مواجهة ظلم نظام البشير الذي سلب الحقوق وزاد من معاناة الشعب جراء تدهور الأوضاع المعيشية.



وقال البيان " إن نظام البشير أصبح أداة في يد مشاريع وقوى خارجية تعمل لصالح المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة فبلغ في العمالة منتهاها على حساب شعبه وأشقائه العرب وما سلكه في الزج بجيشه كمرتزقه سواء في العدوان على اليمن أو غيرها".



ودعا البيان النظام السوداني للاستجابة لمطالب الشعب والتوقف عن سياسة القمع والتنكيل في التعامل مع احتجاجاته .. مطالبا الأحرار في الشعوب العربية والإسلامية إلى مناصرة الشعب السوداني في ثورته.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ