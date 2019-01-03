ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

واشنطن- سبأ:



ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكن الاتجاه العام ظل يشير إلى سوق عمل قوية رغم تقلبات الأسواق المالية.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 10 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر.



وتقرر تعديل بيانات الأسبوع السابق بالزيادة لتظهر 5 آلاف طلب إضافي عن التقدير الأولي.



وكان اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم قد توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألفا في أحدث أسبوع.



وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات 4 أسابيع، الذي يُعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 218 ألفا و750 الأسبوع الماضي.

[03/يناير/2019]سبأ