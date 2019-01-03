ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 07:12:30م
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الدفاع الأوضاع بالجبهات
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
وزارة الدفاع الروسية تحصي خسائر الجماعات الإرهابية في سوريا خلال 2018
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال العام المنصرم القضاء على أكثر من 23 ألف مسلح من منتمي الجماعات الإرهابية والتشكيلات المسلحة اللاشرعية في سوريا.
شركة النفط: احتجاز تحالف العدوان لسفينتين تحد واضح للأمم المتحدة
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان مستمر في حربه الاقتصادية على الشعب اليمني، حيث قام باحتجاز سفينتين رغم حصولهما على تراخيص من الأمم المتحدة.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
مصرع 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان خلال يومين
تطهير عدد من المواقع في مديرية خب والشعف بالجوف
تحذير أمريكي لإيران من إطلاق صواريخ للفضاء ومن أنشطة الصواريخ الباليستية
مناقشة إجراءات توفير المشتقات النفطية بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
شركة النفط: احتجاز تحالف العدوان لسفينتين تحد واضح للأمم المتحدة
[03/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان مستمر في حربه الاقتصادية على الشعب اليمني، حيث قام باحتجاز سفينتين رغم حصولهما على تراخيص من الأمم المتحدة.


وقالت الشركة "في الوقت الذي توحدت فيه الإرادة الدولية بمختلف مكوناتها على ضرورة أنهاء معاناة الشعب اليمني وإيقاف الحرب عليه، وأكد مجلس الأمن في قراره الأخير بأنه يجب أن تتوقف البيروقراطية وإزالة العقبات أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما فيها المشتقات النفطية، إلا أن التحالف وأدواته ما زالوا منهمكين في تحدي الإرادة الدولية ومصرين على استمرار حربهم الاقتصادية ضد الشعب اليمني".

وأشارت الشركة في بيان تقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تحالف العدوان قام بإحتجاز السفينة ( كوين ريم) التي حصلت على تصريح من الأمم المتحدة بتاريخ ١٢ /١٢/٢٠١٨ م برقم (٨٢٦٥٠) وكذا السفينة (كارب ديم) الحاصلة أيضاً على تصريح من الأمم المتحدة رقم (٣١٢٨٦) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨ م.

وأكد البيان أن هذه الممارسات من قبل تحالف العدوان تمثل تحدي واضح للأمم المتحدة وخطواتها في إيقاف الحصار، ورفضاً واضحاً لما التزم به التحالف ومرتزقته في السويد فيما يخص الحديدة موانئها وكذا سلامة تدفق السلع دون عراقيل.

وطالبت الشركة الأمم المتحدة بإيقاف هذه الممارسات والإيضاح للعالم أن التحالف يعرقل اتفاق السويد ويتحدى قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٥١.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التنديد ورفض ممارسات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وما تبقي لهم من مقومات الحياة التي دمر العدوان أغلبها ودفع بأكثر من ١٨ مليون نحو حافة المجاعة.

كما أكدت شركة النفط اليمنية أن استمرار هذه الممارسات التعسفية ستؤدي إلى إيقاف أمدادات النفط.

وحمل البيان الأمم المتحدة وتحالف العدوان التبعات الكارثية لذلك وما سينجم عنه من توقف للمستشفيات وخدمات المياه والزراعة وما تبقى من صناعة جراء عدم القدرة على إمداد هذه الجهات الحيوية بالوقود بسبب كثرة العراقيل لدخول السفن التي دفعت بكثير من التجار إلى التوقف عن الاستيراد بالإضافة إلى زيادة الكلفة على المستهلك.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع هبوط أسهم التكنولوجيا
إثيوبيا تتوقع بدء عمليات تشغيل سد النهضة في أواخر العام 2020م
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
الذهب يسجل ذروة ستة أشهر بفعل مخاوف النمو وتقلبات الأسهم
ارتفاع الين الياباني مع التماس المستثمرين للأمان وسط قلق بشأن نمو الصين
أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق
ارتفاع مبيعات السيارات في اسبانيا بنسبة 9ر6 بالمائة في 2018
وزير المالية الماليزي: الحكومة الجديدة بحاجة إلى 3 سنوات ليستعيد اقتصادها عافيته
العراق يحقق مستوى قياسيا في انتاج الغاز السائل بمعدل 4ر814 الف طن يوميا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[02/يناير/2019]
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
استشهاد امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة
[01/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by