مسلحان متشددان يفجران نفسيهما في اشتباك مع الشرطة بتونس

تونس- سبأ:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن اثنين من المسلحين المتشددين فجرا نفسيهما اليوم الخميس بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة جلمة على مسافة 250 كيلومترا جنوب تونس العاصمة.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن الوزارة في بيان لها القول: "في عمليّة أمنيّة استباقيّة وبناءً على معلومات، تمكّنت فجر هذا اليوم.. الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة للاستعلامات العامّة بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني وإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامّة لوحدات التدخل للأمن الوطني من تحديد مكان تواجد عناصر إرهابيّة بمنزل بالحي الشمالي بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد".



وأضاف البيان "وبعد القيام بمداهمة تمّ خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار قام إثرها عُنصران إرهابيّان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة.. ولا تزال العمليّة متواصلة وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل".



وشهدت تونس 3 هجمات كبيرة في 2015 منها 2 على سياح، الأول هجوم على متحف في العاصمة والثاني على شاطئ في سوسة.. واستهدف الهجوم الثالث حرسا رئاسيا في العاصمة مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.. وأعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجمات الثلاث.

[03/يناير/2019]سبأ