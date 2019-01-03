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آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 06:28:15م
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  ثقافة
مدينة روقاو الصينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين
[03/يناير/2019]
بكين- سبأ:

سجلت مدينة (روقاو) بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، رقما قياسيا بوجود 440 معمراً لديها تزيد أعمار كل منهم على 100 عام.


ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات المحلية، القول: إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية قدرها 37 في المائة.. مشيرة إلى أن عدد سكان المدينة يبلغ حوالي 4ر1 مليون شخص، وتضم 92 رجلا و348 سيدة من المعمرين الذين يصل عمرهم إلى 100 عام وأكثر، فيما يبلغ عمر أكبرهم 110 أعوام.

ويعتقد أن عادات الأكل والنوم الصحية، وكذلك البيئة المواتية ساهمت في طول العمر لسكان المدينة.

وشهدت الصين، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، زيادة في متوسط العمر المتوقع للسكان على مر السنين، من 83ر 74سنة خلال عام 2010 إلى 7ر76 سنة في عام 2017م.

سبأ
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