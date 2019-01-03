ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 06:28:15م
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الدفاع الأوضاع بالجبهات
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
وزارة الدفاع الروسية تحصي خسائر الجماعات الإرهابية في سوريا خلال 2018
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال العام المنصرم القضاء على أكثر من 23 ألف مسلح من منتمي الجماعات الإرهابية والتشكيلات المسلحة اللاشرعية في سوريا.
ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر
كشفت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
مسلحان متشددان يفجران نفسيهما في اشتباك مع الشرطة بتونس
مدينة روقاو الصينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين
بنيان تختتم برنامج تدريبي في المجالات البحثية والأنظمة التحليلية
معهد العلوم الإدارية بإب يدشن برامجه التدريبية للعام 2019م
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بنيان تختتم برنامج تدريبي في المجالات البحثية والأنظمة التحليلية
[03/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

اختتمت بأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل اليوم المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي في المجالات البحثية والأنظمة التحليلية، ضمن برنامج تنمية وتطوير القدرات المؤسسية الذي نظمته مؤسسة بنيان التنموية.


هدف البرنامج الذي استمر أربعة أشهر، إكساب 88 متدربا ومتدربة، يمثلون بيوت المبادرات من محافظتي إب والحديدة، غرفة طوارئ وادي مور، غرفة الصيادين للطوارئ والتنمية، إضافة إلى عدد من المتطوعين والمتطوعات من مختلف المحافظات، مهارات ومعارف حول المجالات البحثية الكمية والنوعية التشاركية والأنظمة التحليلية .

كما هدف البرنامج رفع قدرات المشاركين في مجال التدريب والتيسير وعقد ورش العمل ودراسات الجدوى، إدارة المشاريع التنموية وتحفيز وتنظيم وتفعيل المجتمعات الريفية والحضرية لتتولى قيادة التنمية في مناطقها.

وفي الاختتام أشار المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية الدكتور محمد حسن المداني إلى أن البرنامج يأتي ضمن استعداد المؤسسة للانطلاق في العمل الميداني التنموي2019م في المجالات الزراعية، السمكية، المعدنية والاجتماعية .

ولفت إلى البرنامج هدف إعداد قادة مجتمعيين وضباط مشاريع قادرين على إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في ظل ظروف العدوان وما يتعرض له الوطن من حصار.

وأوضح المداني أن مؤسسة بنيان ستركز خلال 2019م على تنفيذ ما يقارب 100 مشروع في جانب البحوث والإرشاد والمجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وكذا المجالات السمكية والمعدنية والإجتماعية .

وذكر أن المؤسسة منذ إنشائها نفذت قرابة 225 مشروعا ونشاطا، نسبة الجانب التنموي منها 65 بالمائة .. مبينا أنه ونظرا للاحتياجات الإغاثية جراء العدوان الذي ضاعف أعداد النازحين والمتضررين، تم تنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية بما نسبته 44 بالمائة .

وتطرق إلى أن المؤسسة ستركز خلال الفترة القادمة على الجانب التنموية في الاختراع والابتكار والتدريب والتمكين، والإغاثة إلى جانب المشاريع الصغيرة والأصغر .

فيما أشار خالد العلوي في كلمته عن المشاركين من جرحى الحرب ذوي الإعاقة وحمزة المنسكي وإلهام عراف عن المشاركين، إلى أهمية البرنامج الذي تلقوا فيه خبرات ومهارات تمكنهم من القيام بدورهم التنموي وخدمة الوطن والمجتمع.

واستعرضت الكلمات الأنشطة والبرامج والمعارف التي تلقوها خلال البرنامج والفوائد التي اكتسبوها .. مشيدة بدور مؤسسة بنيان التنموية وجهودها في إعداد وتجهيز قادة مجتمعيين تنمويين قادرين على النهوض بمجتمعاتهم في مختلف المجالات.

سبأ
  المزيد من (محلي)
معهد العلوم الإدارية بإب يدشن برامجه التدريبية للعام 2019م
تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدعو الشعب السوداني للاستمرار في سلمية ثورته
إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني بمستشفى 22 مايو بضلاع
لقاء بمديريات المربع الغربي في إب يناقش جهود التعبئة والتحشيد
محلي السبعين: إغلاق المطعم التركي لعدم حصوله على ترخيص ومخالفته للشروط
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
إحباط عملية تسلل للمرتزقة بنجران
وزير الدفاع يناقش مع قيادة دائرة التوجيه المعنوي خطط الدائرة لعام 2019م
حزب الشعب الديمقراطي: انتفاضة الشعب السوداني أحدى ملاحم الكرامة
مناقشة سير عمل مؤسسة المياه بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[02/يناير/2019]
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
استشهاد امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر جسر العقلة في مديرية القفلة بمحافظة عمران
[01/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by