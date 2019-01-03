معهد العلوم الإدارية بإب يدشن برامجه التدريبية للعام 2019م

إب-سبأ:

دشن المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمحافظة إب اليوم برامجه التدريبية للعام 2019م، بتنظيم برنامجي حول المهارات الإدارية وفن صياغة المراسلات وإعداد التقارير، بالتنسيق مع فرع هيئة الموارد المائية.



يستهدف برنامج المهارات الإدارية 20 متدربا ومتدربة من موظفي فرع الهيئة العامة للموارد المائية، في حين يستهدف برنامج فن صياغة المراسلات وإعداد التقارير 20 موظفا وموظفة بفرع شركة النفط اليمنية في إب لإكساب المشاركين معارف ومهارات في مجال الإدارة والتخطيط الإستراتيجي وأساليب صياغة وكتابة المراسلات وإعداد التقارير.



وفي التدشين الذي حضره وكيل محافظة إب عبدالفتاح غلاب .. أشاد وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري بتطور الأداء التعليمي والتدريبي لفرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية، وإسهاماته في رفع مستوى الأداء الإداري لموظفي الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة.



وأكد دعم قيادة السلطة المحلية لفرع المعهد بما يضمن إستمراره في تأهيل وتدريب كوادر وموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلاب لرفد الأسواق المحلية بعمالة مؤهلة وقادرة على العطاء والإبداع، وخدمة المجتمع المحلي.



وحث الوكيل الشاهري المكاتب والمؤسسات الحكومية بالمحافظة على التنسيق مع المعهد للإستفادة من البرامج التأهيلية التي ينفذها وترجمة مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي .. ويد تبني " على الواقع خاصة في ظل المرحلة الراهنة.



فيما إستعرض مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمحافظة عبدالله عبدالعزيز، الأنشطة والبرامج التدريبية والدبلومات التأهيلية التي نفذها المعهد خلال العام الماضي والتي إستفاد منها أكثر من ألف و200 متدربا من الطلاب والموظفين والقيادات الإدارية.



وأشار إلى أن المعهد سينفذ خلال يناير الجاري عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف الموظفين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة في مجال الأنظمة المحاسبية وفن صياغة المراسلات وإعداد التقارير الإدارية والمالية.



ولفت مدير المعهد إلى بدء التسجيل الدفعة الأولى من دبلوم إدارة المستشفيات والخدمات الصحية بالتنسيق والشراكة مع مكتب الصحة العامة والسكان بهدف تطوير الأداء الإداري والخدماتي في المستشفيات المركزية والريفية بالمحافظة .



وثمن دعم قيادة السلطة المحلية وتعاون المرافق الحكومية والخاصة مع المعهد والذي أسهم في تفعيل نشاطات المعهد وإنجاح برامجه التدريبية والتأهيلية المختلفة.



بدوره أشار مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالرؤوف دحوة إلىى أهمية رفع قدرات ومهارات الموظفين في مختلف المجالات.



كما أوضح نائب مدير فرع شركة النفط المهندس عبدالحكيم المجاهدن، أهمية زيادة الوعي بالجوانب التأهيلية والتدريبية لتحسين الأداء الوظيفي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

[03/يناير/2019]سبأ