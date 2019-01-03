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تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدعو الشعب السوداني للاستمرار في سلمية ثورته
[03/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

دعا تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان، الشعب السوداني الذي خرج في مسيرات سلمية مطالبة بإسقاط نظام البشير، إلى الاستمرار في ثورته.


وأهاب التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالشعب السوداني الاستمرار في سلمية ثورته حتى إسقاط حكم الطغاة الذي زج بأبناء السودان في حرب عبثية والتطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل تنزيل اسم حاكمهم من اللائحة السوداء وبقاءه على رأس السلطة.

وأوضح البيان أن السودان يمر بمنعطفٍ خطيرٍ أفرزته أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية صنعها النظام، تجلت في الكارثة الإقتصادية التي ضربت البلاد في الأيام الماضية ولا زالت تُلقي بظلالها على حياة المواطنين، ما أدى إلى تردي الأوضاع للشعب السوداني الشقيق.

وتطرق البيان إلى ما يمارسه نظام البشير من كبت للحريات وإضطهاد وتشريد الشرفاء من الخدمة المدنية والقوات النظامية بحجة التمكين حتى وصل عدد اللاجئين والمهجرين قسرا إلى ما يزيد عن ثمانية ملايين سوداني .. معتبرا هذه التجاوزات والفظائع تثبت بأن نظام التطهير العرقي في حالة عداءٍ سافرٍ مع الشعب ترجمه في عُجالةٍ إلى ما سماه مجازاً بالإنقاذ.

وقال " إن بلدا مثل السودان، ثريٌ بموارده الإقتصادية من أراضي زراعية خصبة ومعادن وبترول ومياه إضافةً إلى موارده البشرية، ومن العار أن تظل إحتياجاته في الحياة مرهونة بتسول حاكمه لمساعدة الآخرين للإيفاء بها ".

وأكد تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان أن الشعب السوداني حريٌ بأحراره أن يثوروا في وجه النظام الذي فشل بإدارته فشلاً ذريعاً وأهدر كرامة شعبه وجيشه وجعلهم مرتزقة، استلم ثمن موتهم في عدوان على بلد مسلم تربطه بهم علاقة دم ودين.

سبأ
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