محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني بمستشفى 22 مايو بضلاع صنعاء-سبأ:

أجريت بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء اليوم أول عملية استئصال ورم سرطاني من قولون طفلة.



وأوضح رئيس هيئة المستشفى الدكتور مطهر مرشد أن فريق طبي برئاسة استشاري جراحة أورام الجهاز الهضمي والكبد الدكتور محمد الهارب أجرى عملية استئصال ورم سرطاني كبير من طفلة تبلغ من العمر عامين.



وأشار إلى أن العملية تمثلت باستئصال الورم من نهاية القولون الصاعد مع تصفية الغدد الليمفاوية المصاحبة وإعادة توصيل نهاية الأمعاء الدقيقة إلي القولون المستعرض.. مشيراً إلى أن حالة الطفلة مستقرة.



فيما اعتبر مدير المستشفى الدكتور عدنان الشرعبي أن نجاح العملية التي أجريت لأول مرة في المستشفى قفزة نوعية في مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها.



وأشاد بإهتمام قيادات وزارة الصحة والمحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة بالمستشفى وحرصها على تذليل الصعوبات للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.



سبأ [03/يناير/2019]سبأ