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آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 06:28:15م
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  عربي ودولي
مقتل 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان خلال يومين
[03/يناير/2019]
كابول-سبأ:

لقى نحو 17 من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم في هجمات لجماعة طالبان استهدفت مناطق في اثنين من أقاليم أفغانستان خلال الـ 48 ساعة الماضية.


وذكر مسؤولون افغان اليوم ان 11 من العناصر الأمنية، على الأقل، لقوا حتفهم في هجومين منفصلين لطالبان استهدفا نقطة، وقافلة أمنيتين، على أطراف مدينة "بل خمري" عاصمة إقليم "بغلان"، أمس الأربعاء.

وفي إقليم "قندهار"، قتل ستة من جنود الجيش الأفغاني، على الأقل، وأصيب سبعة آخرون في هجمات لمسلحي طالبان استهدفت قاعدة عسكرية ونقطة تفتيش قريبة مساء أول أمس الثلاثاء.

وقال عضو المجلس المحلي بالإقليم أحمد شاه خان، إن المسلحين تمكنوا من حفر نفق تحت الأرض إلى داخل القاعدة.

سبأ
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