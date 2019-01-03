محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بمديريات المربع الغربي في إب يناقش جهود التعبئة والتحشيد إب -سبأ:

ناقش لقاء للسلطة المحلية بمديريات المربع الغربي بمحافظة إب اليوم، جهود التعبئة والتحشيد والإستعداد لإحياء الذكرى السنوية للشهيد.



وأقر اللقاء تشكيل لجان مركزية على مستوى مديريات العدين، الحزم، الفرع ومذيخرة وفرعية على مستوى العزل لإحياء مناسبة ذكرى الشهيد، وتعزيز جهود التحشيد.



وفي اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة قاسم المساوى وجمال الحميري .. أشار وكيل المحافظة حارث المليكي إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد عرفانا بتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



ودعا إلى الإهتمام بتفعيل حملة التعبئة والتحشيد ورفد الجبهات بقوافل المال والرجال حتى تحقيق النصر .. لافتا إلى أن صمود الشعب اليمني خلال أربع سنوات من العدوان، أفشلت محاولات العدوان النيل من النسيج الإجتماعي اليمني.



حضر اللقاء مدراء مديريات العدين عباس فايع والفرع جمال المزحاني ومذيخرة أحمد الشعوري وأمناء عموم مديريات العدين عبدالواحد الشهاري والفرع رشاد مفرح.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ