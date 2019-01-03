ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 06:28:15م
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الدفاع الأوضاع بالجبهات
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
وزارة الدفاع الروسية تحصي خسائر الجماعات الإرهابية في سوريا خلال 2018
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال العام المنصرم القضاء على أكثر من 23 ألف مسلح من منتمي الجماعات الإرهابية والتشكيلات المسلحة اللاشرعية في سوريا.
ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر
كشفت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
مسلحان متشددان يفجران نفسيهما في اشتباك مع الشرطة بتونس
مدينة روقاو الصينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين
بنيان تختتم برنامج تدريبي في المجالات البحثية والأنظمة التحليلية
معهد العلوم الإدارية بإب يدشن برامجه التدريبية للعام 2019م
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محلي السبعين: إغلاق المطعم التركي لعدم حصوله على ترخيص ومخالفته للشروط
[03/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

نفى مصدر بالمجلس المحلي في مديرية السبعين بأمانة العاصمة صحة ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المطعم التركي بالمديرية.


وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجهات المختصة بالمديرية قامت بإغلاق المطعم التركي لعدم حصوله على ترخيص لمزاولة المهنة من مكتب السياحة.

وأشار المصدر إلى أن مخالفات المطعم التركي تضمنت أيضا عدم قطع بطائق وشهادات صحية للعاملين فيه من صحة البيئة بالإضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات والذي يتسبب في إزدحام مروري وغيرها من المخالفات.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية عند نشر المعلومات والرجوع للجهات المختصة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بنيان تختتم برنامج تدريبي في المجالات البحثية والأنظمة التحليلية
معهد العلوم الإدارية بإب يدشن برامجه التدريبية للعام 2019م
تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدعو الشعب السوداني للاستمرار في سلمية ثورته
إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني بمستشفى 22 مايو بضلاع
لقاء بمديريات المربع الغربي في إب يناقش جهود التعبئة والتحشيد
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
إحباط عملية تسلل للمرتزقة بنجران
وزير الدفاع يناقش مع قيادة دائرة التوجيه المعنوي خطط الدائرة لعام 2019م
حزب الشعب الديمقراطي: انتفاضة الشعب السوداني أحدى ملاحم الكرامة
مناقشة سير عمل مؤسسة المياه بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[02/يناير/2019]
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
استشهاد امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر جسر العقلة في مديرية القفلة بمحافظة عمران
[01/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by