محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محلي السبعين: إغلاق المطعم التركي لعدم حصوله على ترخيص ومخالفته للشروط صنعاء-سبأ:

نفى مصدر بالمجلس المحلي في مديرية السبعين بأمانة العاصمة صحة ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المطعم التركي بالمديرية.



وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجهات المختصة بالمديرية قامت بإغلاق المطعم التركي لعدم حصوله على ترخيص لمزاولة المهنة من مكتب السياحة.



وأشار المصدر إلى أن مخالفات المطعم التركي تضمنت أيضا عدم قطع بطائق وشهادات صحية للعاملين فيه من صحة البيئة بالإضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات والذي يتسبب في إزدحام مروري وغيرها من المخالفات.



ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية عند نشر المعلومات والرجوع للجهات المختصة.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ