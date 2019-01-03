مسؤول بريطاني:الخروج من الاتحاد بدون اتفاق مرجح اذا رفض البرلمان البريطاني خطة ماي

لندن-سبأ:

اعلن مسؤول بريطاني اليوم إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوربي في الأغلب بدون اتفاق إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل.



وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الاوربي ستيفن باركلي لصحيفة (ديلي إكسبرس) ”عدم وجود اتفاق سيكون مرجحا بشدة إذا رفض (أعضاء البرلمان) اتفاق الحكومة للخروج في الشهر الجاري“. دافعا بأن خطة ماي هي ”الاتفاق“ المتاح الوحيد ”القابل للتطبيق“.



وتسعى ماي للحصول على ضمانات إضافية من الاتحاد الأوربي لمساعدتها في إقناع أعضاء البرلمان المتشككين داخل حزبها والحزب الصغير في أيرلندا الشمالية، الذي يعزز حكومة الأقلية التي تقودها، بدعم خطتها. ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على الاتفاق في الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 يناير .



وقال باركلي، الذي تتركز مهمته الأساسية على التأكد من أن بريطانيا مستعدة في حالة عدم التوصل لاتفاق، إن الحكومة ستكثف في الأسبوع المقبل حملتها للتأكد من أن المواطنين مستعدون لمثل هذه النتيجة.



وسيتخذ نواب البرلمان البريطاني قرارا شديد الأهمية في وقت لاحق من الشهر الجاري يتمثل إما في الموافقة على خطط ماي لخروج محكوم وعلاقات اقتصادية وثيقة نسبيا، أو رفض الاتفاق وإثارة حالة من عدم التيقن بشأن الخطوات المقبلة لبريطانيا.

[03/يناير/2019]سبأ