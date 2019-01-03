محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الدفاع يناقش مع قيادة دائرة التوجيه المعنوي خطط الدائرة لعام 2019م صنعاء-سبأ:

اطلع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي على سير العمل بدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة .



وطاف وزير الدفاع خلال زيارته للدائرة على عدد من القطاعات والشعب والإدارات التخصصية، واستمع من المختصين إلى إيضاح حول طبيعة وسير تنفيذ مختلف الشعب والقطاعات والإدارات لمهامها.



وناقش الوزير العاطفي مع قيادة دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، سير تنفيذ مهام وخطط وبرامج الدائرة للعام 2019م، وما تضمنته من رؤى وتصورات لتفعيل عمل الدائرة وقطاعاتها والارتقاء بمستوى الأداء في الجوانب التوجيهية والإعلامية والثقافية والفنية.



وأشاد بمستوى أداء دائرة التوجيه المعنوي وروح الإبداع لدى منتسبيها وإصرارهم على تحقيق النجاح وتجاوز الصعوبات والتحديات.



وأكد أن قيادة وزارة الدفاع ستقدم مختلف أشكال الدعم للدائرة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في العمل التوجيهي والإعلامي والفني والعمل على تعزيز وتنمية القدرات والمهارات لمنتسبي وكوادر الدائرة وترجمة رؤية القيادة الجديدة للدائرة.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ