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حزب الشعب الديمقراطي: انتفاضة الشعب السوداني أحدى ملاحم الكرامة
[03/يناير/2019]
صنعاء -سبأ:

بارك حزب الشعب الديمقراطي حشد الانتفاضة الشعبية العارمة التي خرجت فيها الجماهير السودانية في مسيرات ومظاهرات سلمية منددة بالقهر والاستغلال والمطالبة بإسقاط نظام البشير.


وأشار حزب الشعب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الانتفاضة إحدى ملاحم الكرامة التي يرسمها الشعب السوداني الذي خرج معبرا عن نفسه في مسيرات وتظاهرات سلمية واجهها النظام بإطلاق الرصاص الحي فقتل العشرات من الأبرياء، كما اعتقل المئات من المتظاهرين والقيادات السياسية وعرضهم للتعذيب والتنكيل.

وفيما استنكر حزب الشعب الديمقراطي التاريخ الإجرامي للنظام السوداني انتهاء بارتمائه في أحضان المشروع الأمريكي الصهيوني السعودي في المنطقة، عبر تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق في ثورته السلمية.

ودعا البيان إلى دعم الشعب السوداني والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وحمايتهم من بطش النظام الدموي.

كما دعا القوى اليمنية والعربية إلى المبادرة في تقديم كل أشكال المساندة والدعم والتعبير عن تضامنها المطلق مع الشعب السوداني الشقيق حتى تحقيق كل مطالبه المشروعة.

سبأ
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