عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف الهجمة التهويدية للاماكن الدينية رام الله-سبأ:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة الاسرائيلية التهويدية للاماكن الدينية والتراثية والحضارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



كما طالبت الوزارة في بيان لها منظمة اليونسكو والأمم المتحدة بسرعة التحرك لحماية ما تبقى من مصداقية لها عبر إلزام سلطات الاحتلال إلاسرائيلي كقوة احتلال على احترام وتنفيذ قراراتها، ودعتها لمسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف.



وأشارت بهذا الخصوص، الى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يصعدون من الهجمة الشرسة التهويدية لأراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدات مدينة القدس بما يُحقق للاحتلال مخططاته الرامية الى زيادة أعداد اليهود في المدينة ويوسع من حدودها نحو الجنوب، وصولا الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية.



وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تلال بلدة بتير تشهد هجمة استيطانية ممنهجة تهدف الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، علماً بأن منظمة "اليونسكو" اعتمدت بلدة بتير على لائحة التراث العالمي.



واكدت الوزارة، التي أدانت عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة على طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، على أن انسحاب دولة الاحتلال من "اليونسكو" يعكس من جديد عُمق الاستخفاف الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها ومنظماتها المختصة، وغلوها في التمرد على قرارات تلك المنظمات بما فيها "اليونسكو".

سبأ [03/يناير/2019]سبأ