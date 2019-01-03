محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير عمل مؤسسة المياه بالمحويت المحويت -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر، سير العمل بفرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.



واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ومدير فرع المؤسسة بالمحافظة عادل ناصر سليمان، تقارير حول مشاريع المياه المتوقفة التي تم إعادتها للخدمة خلال العام الماضي والمشاريع الجاري تنفيذها بتمويل المنظمات الإنسانية.



وتطرق الاجتماع إلی الجهود التي تبذل بالتنسيق مع عدد من المنظمات لإعادة تأهيل عدد من مشاريع مياه الشرب وتوفير متطلباتها وإحتياجاتها في عدد من مراكز مديريات المحافظة وكذا دعم المؤسسة بالوقود لمواصلة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين.



واستمع المحافظ حيدر من مدير عام فرع المؤسسة إلى شرح عن طبيعة الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة وسبل معالجتها بالتواصل مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية لتذليل بعض الإجراءات بما يكفل إستمرار تقديم خدمات المؤسسة للمواطنين.



وأكد محافظ المحويت، أهمية مواصلة الجهود والأداء ووضع خطط وبرامج لإعادة تأهيل مشاريع المياه المتوقفة منذ نحو أربعة أعوام جراء العدوان والحصار وشحة الإمكانات ومعالجة مشاكل مياه الصرف الصحي للتخفيف من معاناة سكان مدينة المحويت.



وثمن جهود مدير عام المؤسسة وكوادرها في تقديم المتاح من الخدمات في ظل الظروف الراهنة .. لافتا إلى أن هذه الجهود تجسد الالتزام بروح المسؤولية لتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد.



ولفت محافظ المحويت إلى أن قيادة المحافظة ستعمل ما بوسعها لإسناد المؤسسة في إطار الإجراءات العملية للتنسيق مع المنظمات والجهات المعنية لطلب توفير الدعم لمشاريع المياه.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ