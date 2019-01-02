[03/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:
تفقد وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
واطلع على سير الامتحانات بمدرستي الوحدة وفرسان النهضة.. مستمعاً من مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد إلى شرح حول مستوى سير الامتحانات والصعوبات التي يتم مواجهتها.
وأشاد النونو بمستوى الانضباط داخل القاعات الإمتحانية.. مؤكداً ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب بما يكفل تأدية الامتحان.
وثمن جهود الكادر التعليمي وحرصه على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.
سبأ