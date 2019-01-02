ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر كشفت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.