اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق مسقط- سبأ:



انخفض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية (26ر26) نقطة وبنسبة (61ر0) في المائة اليوم الخميس، عند مستوى (62ر4275) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (88ر4301) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (591) ألفًا و(900) ريال عماني منخفضة بنسبة (31ر47) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(123) ألفًا و(365) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (157ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (14ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (101) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (01ر17) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (288) ألف ريال عماني أي ما نسبته (66ر48) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (187) ألف ريال عماني وبنسبة (65ر31) في المائة.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ