محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بمديريتي الجبين ومزهر بريمة للتنديد بخروقات العدوان ريمة -سبأ:

نظم أبناء مديريتي الجبين ومزهر بمحافظة ريمة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بخروقات العدوان بالحديدة وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.



وفي الوقفة التي شاركها قيادة السلطة المحلية والتنفيذية والأمنية والإشرافية بالمحافظة ،جدد أبناء ومشائخ وأعيان مديريتي الجبين ومزهر التأكيد على مواصلة الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر.



وثمن وكيل المحافظة عبد الله الضبيبي مواقف قبائل الجبين ومزهر لمساندتهم أبطال الجيش واللجان بجبهات العزة والشرف والبطولة في مواجهة العدوان ومخططاته.



وأعتبر أن هذه اللقاءات رسالة قوية للعدوان ومرتزقته بأن الشعب اليمني حاضر وبكل قوة في مواجهة صلف العدوان.



وثمن بيان صادر عن الوقفة الملاحم البطولية التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والكرامة خاصة جبهة الساحل الغربي.



وحمل البيان قوى العدوان مسؤولية الخروقات التي تقوم بها في الساحل الغربي والتي تعتبر تلك التصرفات عائقا أساسيا للسلام باليمن.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ