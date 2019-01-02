الذهب يسجل ذروة ستة أشهر بفعل مخاوف النمو وتقلبات الأسهم

لندن-سبأ:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم مع تعزز الشراء بحثا عن ملاذ آمن بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقلبات الأسهم بينما قدم تراجع الدولار دعما إضافيا.



ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1292.32 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل 0.4 بالمئة في الساعة 0819 بتوقيت جرينتش إلى 1289.10 دولار.



وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1291.20 دولار للأوقية.



وانخفض مؤشر الدولار أكثر من 0.2 بالمئة بينما صعد الين الياباني، وهو أيضا من الأصول المفضلة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مقابل العملة الأمريكية يوم الخميس.



وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية.



وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 796.60 دولار.

[03/يناير/2019]سبأ