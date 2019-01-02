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آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 05:01:36م
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  اقتصاد
ارتفاع الين الياباني مع التماس المستثمرين للأمان وسط قلق بشأن نمو الصين
[03/يناير/2019]
لندن- سبأ:

ارتفع الين الياباني اليوم الخميس مع التماس المستثمرين للملاذات الآمنة بعد صدمة خفض أبل لتوقعات المبيعات الفصلية والتي أججت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الصين والأسواق العالمية عموما.


وزاد الين بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار بعد موجة من الأوامر التلقائية التي تسببت في انخفاض حاد سريع بالأسواق الآسيوية.

وعادت الأسواق للاستقرار بعد ذلك لكن الين بقي على طريق تحقيق أكبر ارتفاع له في يوم واحد في 20 شهرا.

وبلغت نسبة الارتفاع الذي حققه الين في خمسة أسابيع 5.3 في المائة وأصبح بذلك الأفضل أداء بين العملات الكبرى منذ بدايات ديسمبر بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مسار الاقتصاد العالمي.

وانخفض الدولار إلى 104.10 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة التي تتزامن مع قلة في السيولة وهو ما يشكل تراجعا نسبته 4.4 في المائة عن سعر الفتح البالغ 108.87 ين وأدنى قراءة له منذ مارس 2018.

وسجل الين 107.57 ين للدولار في أحدث معاملاته منخفضا 1.2 في المائة عن الإغلاق السابق.. وعند أدنى مستوياتها للجلسة، كانت العملة منخفضة أكثر من 6.5 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة.

وأدى ارتفاع الين أمام الدولار لارتفاعه أيضا أمام عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 96.559 في حين صعد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1368 دولار.

وهبط الدولار الاسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6963 دولار أمريكي بعد أن وصل إلى 0.6715 دولار وهو أدنى مستوى له في نحو 10 سنوات.

سبأ
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