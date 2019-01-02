محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال ومحافظ البيضاء يناقشان أولويات المحافظة من مشاريع الطرق البيضاء-سبأ:

ناقش وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم مع محافظ البيضاء علي المنصوري أولويات المحافظة من مشاريع الطرق.



واستعرض اللقاء الذي ضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق المهندس لبيب عزالدين، حجم التمويلات التي رصدها صندوق صيانة الطرق كدفعة أولى لشق وسفلتة وصيانة الطرق في البيضاء.



وأكد وزير الأشغال العامة والطرق أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة البدء بتنفيذ عدد من مشاريع شق وصيانة الطرق بأكثر من 250 مليون ريال كمرحلة أولى يليها تنفيذ الكثير من المشاريع الممولة داخليا وخارجيا.



وأوضح الوزير مطلق أن هناك تمويلات خارجية تم التوقيع عليها تصل إلى 750 مليون دولار سيتم تخصيصها لمشاريع الطرق الرئيسة التي تربط المحافظات ببعضها ومن ضمنها البيضاء.



ولفت إلى أن الوزارة وصندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق سيولون شبكة الطرق في البيضاء اهتماما خاصا بعدما تحولت خطوط السير من المحافظات الشرقية إلى العاصمة صنعاء عبرها.



وأشاد وزير الأشغال بجهود محافظ البيضاء في تعزيز صمود أبناء المحافظة الذين سطروا الملاحم البطولية في مواجهة تصعيد العدوان ومرتزقته.



بدوره تطرق محافظ البيضاء إلى احتياجات المحافظة وأولوياتها من مشاريع الطرق ..مؤكدا الاستعداد لتذليل أي عقبات قد تعترض أعمال الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور.



فيما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والمدير التنفيذي لمؤسسة الطرق والجسور أبرز الأعمال التي يمولها الصندوق وتنفذها المؤسسة حاليا في البيضاء وأبرزها صيانة طريق رداع - السوادية ومداخل مدينة البيضاء إضافة طريق قانية بالمحافظة.



ولفت السماوي وعزالدين إلى أهمية تعاون الجهات المعنية في البيضاء مع صندوق ومؤسسة الطرق في إعداد خطة مدروسة وبرنامج عمل متكامل يتم على ضوئه تنفيذ المشاريع الضرورية وذات الأولوية.



وأبديا الاستعداد لمساعدة قيادة المحافظة في فتح الشوارع الفرعية في مدينة رداع بهدف تنظيمها وحمايتها من البناء العشوائي.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ