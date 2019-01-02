محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة غذائية من بنى حشيش دعماً للجيش واللجان صنعاء-سبأ:

سيرت قبائل بني حشيش محافظة صنعاء اليوم قافلة غذائية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود.



وتكونت القافلة التي تأتي استعدادا لإحياء اسبوع الشهيد, على مواد الغذائية ومواشي وكميات كبيرة من الزبيب.



وأثناء تسيير القافله أكد مشائخ وأبناء بني حشيش أن القافلة سيتبعها عدة قوافل أخرى حتى تحقيق الانتصار على الغزاة والمعتدين.



واعتبروا تقديم القوافل أقل ما يمكن تقديمه لمن يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



ودعا مشائخ وأعيان وأبناء بني حشيش كافة القبائل اليمنية لرفد ميادين العزة والكرامة والشرف..مؤكدين الاستعداد لرفد الجبهات بكل غال ورخيص.



وأشاد عضو مجلس الشورى فضل محمود مانع ومدير المديرية محمد القاضي بسخاء وكرم قبائل بني حشيش ودعمهم للجبهات بقوافل العطاء والرجال..مثمنين التضحيات التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن الوطن.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ