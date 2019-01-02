عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الدفاع الروسية تحصي خسائر الجماعات الإرهابية في سوريا خلال 2018 موسكو-سبأ:

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال العام المنصرم القضاء على أكثر من 23 ألف مسلح من منتمي الجماعات الإرهابية والتشكيلات المسلحة اللاشرعية في سوريا.



وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "تم في عام 2018 القضاء على أكثر من 23 ألف عنصر من الجماعات المسلحة والإرهابية في سوريا، وتكبيد المسلحين 159 دبابة و57 عربة مدرعة وأكثر من 900 مدفع وحوالي 3 آلاف سيارة مزودة بمدافع رشاشة من العيار الثقيل".



وأشارت الوزارة، إلى أنه تم "منذ خريف 2015 القضاء على أكثر من 87 ألف مسلح في سوريا بينهم 830 من رؤوس الجماعات الإرهابية، وأكثر من 4.5 ألف مسلح من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة".



وأكدت الوزارة أن المسلحين خسروا منذ 2015 في سوريا، حوالي ألف معسكر ميداني و10 آلاف مستودع للذخيرة والوقود و650 دبابة وأكثر من 700 عربة قتالية تابعة لهم.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ