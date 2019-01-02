محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة 37 جندياً سعودياً بنيران الجيش واللجان خلال ديسمبر الماضي صنعاء - سبأ:



قتل وأصيب 37 جندياً سعودياً بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال شهر ديسمبر الماضي الماضي.



واعترفت وسائل إعلام العدو بمصرع وإصابة هؤلاء الجنود في جبهات ما وراء الحدود.



وفيما يلي قائمة بأسماء قتلى وجرحى جيش النظام السعودي الذين تم الإعلان عنهم.



أولاً - أسماء القتلى:



1. الجندي أول شجاع بن سعود الحربي



2. العريف مشعل بن مانع العتيبي



3. مانع محمد حسين آل قفله



4. الرقيب حسن بن هادي بن مريع الخلف الزيادي



5. الجندي علي بن هادي عسيري



6. الجندي محمد بن عوض علي موسى الشهري



7. الجندي أول إبراهيم بن زاهر الحقوي



8. وكيل رقيب عبدالله بن محمد علي جماح



9. العريف ماجد بن محمد الحكمي



10. الرقيب أول موسى مفلح خبراني



11. العريف إبراهيم بن حسن أبو راية



12. وكيل رقيب علي بن محمد أحمد آل مجرد



13. الرقيب مظلي محمد بن حسن أحمد الحريصي



14. سامي مطر العضياني



15. مساعد قيضي العازمي



16. العريف فتيني



17. عبدالرحيم سعد طلع النقوزي



18. أحمد سالم الأزهوري



19. أحمد عبدالله مطير العقيلي العطوي



20. فهد عبدالله عتيق بن هرماس العطوي



21. حسام بن سعود بن حمد العطوي



22. ظافر عبدالله ال خاطر الناهسي الشهراني



23. عبد الله الدوسري



24. الرقيب أحمد بن علي محطلم خبراني



25. النقيب سعد السبيعي



ثانياً أسماء الجرحى :



1. عبدالله شهوان جمعان



2. العريف سعيد بن عبيد مطير العصماني المالكي



3. عبدالله أحمد ابو الريش المالكي



4. جابر سالم ناجع ال عوض



5. مفرج بن لفنخ الصيعري



6. مشعل بن مريبد المشيعلي



7. نواف الجهني



8. محمود مصلح صلاح الصلاحي



9. خضر حسن الشيخي



10. علي مغير سليمان الغريدي الحربي



11. هباس عايض الغيداني



12. عبدالله مهدي بن عنقص آل طراد



يشار إلى أن هذه الإحصائية هي المعلن عنها رسمياً فقط، حيث يعمد النظام السعودي إلى التكتم على خسائره في جبهات ما وراء الحدود.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ