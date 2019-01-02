عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية القدس المحتلة - سبأ:

أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين والعشرات بحالات اختناق.



وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا أمس بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين من قلقيلية وبيت لحم ورام الله ومخيم جنين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.



وتواصل قوات الاحتلال سياساتها القمعية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة منازلهم ونصب الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية حيث اعتقلت أمس 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

سبأ [03/يناير/2019]سبأ