مانشستر يونايتد يواصل عزف نغمة الفوز

نيوكاسل –سبأ:

واصل أولي غونار سولسكاير بدايته المثالية مع مانشستر يونايتد بعدما أحرز روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد هدفين في الفوز 2/صفر على نيوكاسل يونايتد باستاد سانت جيمس بارك، ليحقق المدرب المؤقت فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ توليه المسؤولية.



ولم يسبق لأي مدرب سوى مات بازبي، الذي انتصر في أول 5 مباريات مع يونايتد في 1946، أن بدأ مسيرته مع يونايتد بالفوز في أول 4 مواجهات متتالية.



وفي ليلة صعبة للمدرب النرويجي أمام نيوكاسل العنيد كانت تغييراته في الشوط الثاني هي من قادت مانشستر يونايتد للفوز عندما هز لوكاكو الشباك من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة 64.



وبعد مشاركته على الفور تابع المهاجم البلجيكي ركلة حرة من راشفورد ارتدت من الحارس مارتن دوبرافكا.



وضاعف راشفورد الفارق بعد هجمة مرتدة أعاد فيها لوكاكو الكرة إلى أليكسيس سانشيز ليصل يونايتد صاحب المركز السادس إلى 14 هدفا منذ تولي سولشار المسؤولية.



وحصل نيوكاسل، الذي خسر للمرة الثامنة على أرضه في الدوري هذا الموسم، على فرص في الشوط الأول، إذ كان كريستيان أتسو قريبا من افتتاح التسجيل في 3 مناسبات، لكن الفريق بقي متقدما على منطقة الهبوط بفارق نقطتين.

[03/يناير/2019]سبأ