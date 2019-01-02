النيجر تشن عمليات بريّة وجويّة ضد بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد

نيامى - سبأ:

شنت القوات المسلّحة في النيجر عمليات بريّة وجويّة ضدّ جماعة بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد في جنوب شرق النيجر أسفرت عن مقتل "أكثر من 200 إرهابي".



وقالت وزارة الدفاع في بيان أذاعه التلفزيون الليلة الماضية إنّ " الإجراءات المشتركة للقوّات البريّة والجويّة أسفرت لغاية الثاني من يناير 2019 عن الحصيلة الإجماليّة المؤقتة التالية: في صفوف العدوّ أدّت الغارات الجويّة إلى مقتل أكثر من 200 إرهابي بينما قضت القوات على الأرض على 87 آخرين".



وأضاف البيان أنّ "عملية التمشيط الواسعة النطاق هذه" التي أُطلقت في "28 ديسمبر 2018" تركّزت على طول نهر كومادوغو (الذي يشكّل خط الحدود الطبيعية بين النيجر ونيجيريا) و"على جزر بحيرة تشاد".



واوضحت الوزارة أنّ المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية هي بغالبيتها مستنقعات يختبئ فيها مقاتلو بوكو حرام. وأكدت أنّ قواتها "لم تتكبّد أيّ خسارة لا في الأرواح ولا في العتاد".



وأضافت أنّ مقاتلي بوكوحرام تكبّدوا أيضًا خسائر في العتاد شملت ثمانية زوارق وثلاث عربات.



وصادر الجيش أسلحة وذخيرة بينها مدفعان رشاشان وقاذفان للقذائف الصاروخية المضادة للدروع (آر بي جي) ورشّاشات وألفي خرطوشة من عيارات مختلفة وهواتف محمولة.



وتأتي هذه العمليات بعد أقلّ من شهر من تعبير وزير الدفاع النيجري كالا موتاري عن تخوّفه من شنّ جماعة بوكو حرام هجمات ضد قوات بلاده.

[03/يناير/2019]سبأ