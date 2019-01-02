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ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في روسيا إلى 37 قتيلا
[03/يناير/2019]
موسكو –سبأ:



أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة "ماغنيتوغورسك" وسط روسيا إلى 37 قتيلا بعد انتشال جثث جديدة.


وقالت الوزارة وفق ما ذكرت "روسيا اليوم" في بيان اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين لرجل وامرأة، لافته في الوقت ذاته إلى أن مصير خمسة أشخاص لا يزال غير معروف.

وانهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة "ماغنيتوغورسك" بمقاطعة "تشيليابينسك" الروسية، الاثنين الماضي مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.

وذكرت لجنة التحقيق في وقت سابق أن الفرضية الأكثر احتمالا وراء الحادث هي انفجار أنبوب للغاز المنزلي.

سبأ
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