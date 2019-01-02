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مناقشة آلية التنسيق بين السلطة المحلية والأمنية والنيابة في إب
[03/يناير/2019]
إب - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح آلية التنسيق بين قيادات السلطة المحلية والأمنية والنيابة وتقديم الخدمات لأبناء المحافظة.


واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف وعدد من وكلاء المحافظة آلية العمل خلال الفترة القادمة والمهام الواجب القيام بها لتحريك عمل النيابات وضبط المخلين بالأمن والاستقرار .

وتطرق إلى السبل الكفيلة بمعالجة الاشكاليات والصعوبات التي تعترض عمل النيابات، والعمل على تنفيذ الأوامر القضائية وتطبيق القانون خدمة للعدالة .

وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية بالمحافظة في معالجة قضايا المواطنين وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، والحفاظ على الأمن والسكينة العامة

حضر الاجتماع رئيس نيابة الإستئناف القاضي الدكتور مروان المحاقري .

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