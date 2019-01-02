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محافظ إب يتفقد سير العمل في مشروع ترميم وصيانة عدد من الشوارع
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محافظ إب يتفقد سير العمل في مشروع ترميم وصيانة عدد من الشوارع
[03/يناير/2019]
إب - سبأ:

تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العمل في مشروع ترميم وصيانة وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والداخلية بمدينة إب بتكلفة 250 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق .


واطلع المحافظ صلاح ومعه وكيل المحافظة صالح حاجب ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف على نسبة الإنجاز والأعمال المنفذة التي شملت الردم والدك وسفلتة الحفر في منطقة المعاين والمنصوب والتي بلغت 55 في المائة .

ووجه المحافظ الجهات المنفذة في مؤسسة الطرق والجسور ومكتب الأشغال بسرعة إنجاز واستكمال أعمال الترميمات والصيانة وفق المواصفات الفنية والهندسية قبل بداية موسم الأمطار .

وأكد أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع الخدمية تأتي لتلبية متطلبات أبناء المحافظة من مشاريع البنى التحتية وخطة إعادة تأهيل وصيانة مشاريع الطرق .

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