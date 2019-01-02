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آخر تحديث: الخميس، 03 - يناير - 2019 الساعة 10:05:16ص
كسر زحوفات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد
واصل الجيش واللجان الشعبية كسر زحوفات العدو السعودي ومرتزقته وإفشال محاولات تسللهم، ودكت المدفعية مواقعهم وتم تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
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كسر زحوفات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد
[03/يناير/2019]
محافظات - سبأ:

واصل الجيش واللجان الشعبية كسر زحوفات العدو السعودي ومرتزقته وإفشال محاولات تسللهم، ودكت المدفعية مواقعهم وتم تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .


وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً واسعاً للجيش السعودي ومرتزقته بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي غرب الربوعة في عسير أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وذكر المصدر أنه تم كسر زحفين واسعين للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وتدمير آليتين عسكريتين.

وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة قرب منفذ علب أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم وتدمير آليتين, في حين تم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة في أبواب الحديد بعسير .

وفي نجران تم صد زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس وتكبيدهم خسائر بشرية كبيرة، كما تم إفشال محاولة تسلل لهم بين الشبكة والطلعة ومصرع وإصابة عدد منهم .

وأفاد المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جحفان في جيزان، وقصفت المدفعية تجمعات وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته في تبة العمود، كما تم قنص جندي سعودي في رقابة السلة.

وفي محافظة حجة نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية استمرت أكثر من ست ساعات على عدد من التباب التي يسيطر عليها المرتزقة شرق جبل النار في جبهة حرض أسفرت عن تطهير التباب والسيطرة عليها ومصرع وجرح العشرات منهم واغتنام عتاد عسكري كبير.

وأضاف المصدر أنه تم كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة شمال شرق مثلث عاهم بجبهة حرض ما أدى إلى مصرع وجرح العشرات منهم بكمائن مفخخة وعمليات استدراج إلى حقل من الألغام .

وبين المصدر أن الزحف استمر أكثر من سبع ساعات بمشاركة ثلاثة ألوية من المرتزقة وتم التطويق على العدو وتدمير ست آليات بينها مدرعة اشكوش ومصرع وجرح من على متنها.

ولفت المصدر إلى قنص ثلاثة من المرتزقة السودانيين وإعطاب رشاش عيار 50 بعمليات لوحدة القناصة شمال صحراء ميدي في حين دكت المدفعية تجمعاً لآليات المرتزقة غرب حيران وإصابات كبيرة في صفوفهم .

وأوضح المصدر أنه تم تدمير مدرعة إماراتية في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع من كانوا عليها .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كمين محكم نفذته وحدة الهندسة لمرتزقة حاولوا التسلل في القحيفة بجبهة حمير محافظة تعز ، كما قتل وجرح آخرون في تفجير استهدفهم خلال محاولة تسلل لهم في وادي صالة بالجحملية .

سبأ
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